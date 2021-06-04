İzlem Gürçağ Altuğra: Esasında kimse seçim falan istemiyor

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Seçimden kaçmanın mümkün olmadığını, ancak bu yıl halkı sandığa göndermek yerine seçimin 3 Nisan 2022’de yapılmasını mantıklı bulduklarını belirterek, "Esasında kimse seçim falan istemiyor" dedi.

3 Nisan 2022 tarihinin de uzak olmadığını söyleyen Altuğra, “Aktif olarak hizmet edilecek 7 aylık zaman dilimi var. 7 ay süresinde kavga etmek yerine neden vekil olduğumuzun farkına vararak, halkın hangi yarasına merhem olabiliriz diye düşünmeliyiz” ded.

İnatlaşma ile çözüme ulaşılamaycağını ifade eden Altuğra, “Keşke konu uzlaşı yolu ile çözülse... Muhalefet inat ettikçe, süreç karşılıklı inatlaşmaya döner” ifadelerini kullandı, ‘uzlaşı’ çağrısı yaptı.