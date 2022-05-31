Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Kabinede kadınların da olması elbette önemli. Buralarda karar alınırken sadece erkek gözüyle bakılarak karar alınması, bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Koronavirüs salgınıyla ile ilgili gevşetilen ve devam eden önlemler, sağlık alanında atılacak adımlar ve Türkiye ile sağlık konusunda iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık görevine başlamasının ardından ilk röportajını AA'ya verdiğini kaydeden Altuğra, sağlık bakanlığının en yoğun bakanlıklardan biri olduğunu ve hayati önem taşıdığını söyledi.

Altuğra, sağlık sisteminde aşılması gereken birçok sorun olduğunu dile getirerek, sorumluluk bilinciyle bunları gidermek için ekip arkadaşlarıyla uğraş vereceklerini ifade etti.

Sağlıkta bir yol haritası belirlediklerini, uzun ve kısa vadeli hedefler koyduklarının altını çizen Altuğra, sorunların çözülmesi noktasında bazı adımlar atmaya başladıklarına değindi.

Altuğra, "Yıllardır kronikleşen sorunları görmezden gelmeyeceğiz. Paniğe kapılmadan, strese girmeden bu sorunları çözeceğiz. Çözmek için adımlarımızı attık, bu hafta da bazı sonuçlar basına yansıyacaktır." dedi.

Salgın sürecinin global bir sağlık sorunu olarak tüm dünyayı etkilediğini, dünyada olduğu gibi KKTC'de de bunun aşılması için ciddi emekler verildiğini belirten Altuğra, "Bugün pandemide başarılı noktaya geldiysek, anavatan Türkiye'nin desteğinden dolayıdır. (Salgın sürecinde) Yaklaşık 45 günde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin inşa edilmesi ve hayata geçirilmesi bunun en somut örneğidir. Türkiye'nin aşılama sürecinde ciddi desteği devam etmektedir. Araç-gereç temini, PCR ve antijen testlerinin uygulanmasında Türkiye'nin katkısı oldu, olmaya devam ediyor. Sağlık personelinden temizlik personeline kadar her birey 7/24 ciddi emek vermiştir, bu emekler de yadsınamaz." diye konuştu.

Altuğra, ülke olarak başarılı bir salgın süreci geçirdiklerini ve bunun sonuna geldiklerini söyledi.

"KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANIMI MECBURİ DEĞİLDİR"

Aşılanmanın hayata geçmesi, halkın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının salgın sürecinin hafiflemesinde etkili olduğunu vurgulayan Altuğra, güncel istatistiki verilere göre, KKTC'de vaka ve hasta sayılarının bir hayli azaldığını ifade etti.

Altuğra, salgın tedbirlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Kapalı alanlarda maske kullanımı mecburi değildir, bu kural gevşetildi. Bünyesinde göğüs hastalığı taşıyan, bağışıklığı düşük olan ve kronik hastalığı olanların maske kullanma zorunluluğu var. Kendi sağlıklarını ve karşı tarafın sağlığını korumak adına bu çok önemli. Kapalı alanlara girişlerde PCR ve antijen testlerinin zorunluluğu da kaldırıldı. İsteyen bu testleri yaptırabilir."

“TÜRKİYE İLE UYUMLU ÇALIŞMA OLMAZSA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMAYIZ”

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü'nde sağlık alanına da geniş yer verildiğini hatırlatan Altuğra, "Türkiye ile uyumlu çalışma olmazsa hiçbir şey başaramayız. Bu uyumlu çalışma, mantıklı ve halka yönelik doğru hizmetlerin gitmesidir. Hedeflerimizde hastanelerin inşası, donanımı ve hizmete geçirilmesi var." dedi.

Altuğra, Türkiye'nin de desteğiyle, Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi'nin donanımlarıyla birlikte tamamlanmasının yanı sıra Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Girne ve Güzelyurt'taki hastanelerin hizmete geçirilmesinin sağlık alanında ülkeye çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Altuğra, bu iki hastanenin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ve sağlık çalışanlarının yükünü de önemli derecede azaltacağına işaret etti.

Altuğra, salgın sürecinde Türkiye tarafından yaptırılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin kullanılmaya devam edeceğini, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin bazı servislerinin, tam teşekküllü olan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne taşınmaya başladığını belirtti.

Kovid-19'a karşı aşılamanın devam ettiğini de vurgulayan Altuğra, halka hatırlatma dozlarını, hiç aşı olmamış kişilere ise aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

"KABİNEDE KADINLARIN DA OLMASI ELBETTE ÖNEMLİ"

Altuğra, "KKTC'de bugüne dek toplam yapılan aşı sayısının 858 bin. En az bir doz aşı yapan kişi sayısı 301 bin, aşı serisini tamamlayan kişi sayısı 313 bin, 3. doz aşısını uygulayan 185 bin, 4. dozu yapan kişi sayısı 83 bin ve 5. doz aşısını yaptıran kişi sayısı 11 bin. Aşılama süreci devam ediyor, aşılama son bulmamıştır." dedi.

Bakan Altuğra, kabinedeki tek kadın bakan olması ve bu konuyla ilgiliyle ne hissettiğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Kabinede kadınların da olması elbette önemli. Buralarda karar alınırken sadece erkek gözüyle bakılarak karar alınması, bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Kadına yönelik kararlar ve hayata geçirilmesi hedeflenen icraatlar var, işte tam da bu noktada kadın gözüyle de bakılarak karar alınması, çok daha sürdürebilir ve sonuç odaklı icraatların hayata geçirilmesinde önemli. Hem bir anne hem de kadın olarak karar vermek icraat manasında önemli. Kabinede bir kadın olarak yer almamın, icraatlara daha sonuç odaklı katkıda bulunacağına inanıyorum."