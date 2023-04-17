İzlem Gürçağ Altuğra: Kalkanlı Yaşamevi'ni yasal zemine oturttuk

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşamevi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredilmesiyle ilgili “Yaşam evleri ve huzurevleri Sağlık Bakanlığı şemasında yer almıyor. Kalkanlı Yaşamevi’ni yasal zemine oturttuk.” dedi.

4’lü hükümet döneminde hayat bulan Kalkanlı Yaşamevi’nin Sağlık Bakanlığı bünyesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesine verilmesinin yankıları sürüyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

“YAŞAMEVLERİ VE HUZUREVLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMASINDA YER ALMIYOR”

“Yaşamevleri ve huzurevleri Sağlık bakanlığı şemasında yer almıyor.” diyen Altuğra, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kalkanlı Yaşamevi'ni yasal zemine çekmek için çalışmalar yaptığını ve Kalkanlı Yaşamevi'nin yasal zemine oturtulduğunu söyledi.

Yapılan icraatların yasalara uygun olması gerektiğinin altını çizen Altuğra, Kalkanlı Yaşamevi’nde daha önce bazı olaylar yaşandığını; fakat yetkilerinin olmaması nedeniylemüdahale edemediklerini kaydetti.

“Kalkanlı Yaşamevi’nin kapatılması mümkün değil.” vurgusunu yapan Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin hasta odalarını düzenlediklerini ve Kalkanlı Yaşamevi’nin yükünün hafifletileceğini söyledi.