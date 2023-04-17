  • BIST 5.111,50
  • Altın 1251.924
  • Dolar 19.3704
  • Euro 21.2944
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

İzlem Gürçağ Altuğra: Kalkanlı Yaşamevi'ni yasal zemine oturttuk

» »
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşamevi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredilmesiyle ilgili “Yaşam evleri ve huzurevleri Sağlık Bakanlığı şemasında yer almıyor. Kalkanlı Yaşamevi’ni yasal zemine oturttuk.” dedi.
İzlem Gürçağ Altuğra: Kalkanlı Yaşamevi'ni yasal zemine oturttuk

4’lü hükümet döneminde hayat bulan Kalkanlı Yaşamevi’nin Sağlık Bakanlığı bünyesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesine verilmesinin yankıları sürüyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

“YAŞAMEVLERİ VE HUZUREVLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMASINDA YER ALMIYOR”

“Yaşamevleri ve huzurevleri Sağlık bakanlığı şemasında yer almıyor.” diyen Altuğra, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kalkanlı Yaşamevi'ni yasal zemine çekmek için çalışmalar yaptığını ve Kalkanlı Yaşamevi'nin yasal zemine oturtulduğunu söyledi.

Yapılan icraatların yasalara uygun olması gerektiğinin altını çizen Altuğra, Kalkanlı Yaşamevi’nde daha önce bazı olaylar yaşandığını; fakat yetkilerinin olmaması nedeniylemüdahale edemediklerini kaydetti.

“Kalkanlı Yaşamevi’nin kapatılması mümkün değil.” vurgusunu yapan Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin hasta odalarını düzenlediklerini ve Kalkanlı Yaşamevi’nin yükünün hafifletileceğini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamusen, greve gidiyor17 Nisan 2023 Pazartesi 11:22
  • Meclis Genel Kurulu toplantısı 14.00’e alındı17 Nisan 2023 Pazartesi 11:17
  • Kısa Devre Sonucu Araç Yandı17 Nisan 2023 Pazartesi 11:14
  • "Gölge Adamdan Mesajınız Var"...17 Nisan 2023 Pazartesi 10:59
  • Dikkat! Topçu atışları yapılacak17 Nisan 2023 Pazartesi 10:44
  • Memur-Sen: Ortak akıl ve sağduyuyla çözüm üretmesini istiyoruz17 Nisan 2023 Pazartesi 10:31
  • DAÜ BİR SEN Hocanın'a resti çekti! Maaş kesintilerine destek yok! VYK ve ÜYK'ya çağrı var!17 Nisan 2023 Pazartesi 10:20
  • Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde iftar yemeği düzenlendi17 Nisan 2023 Pazartesi 10:13
  • Memur-Sen: Emniyet ve yargının gereğini yapacağı inancındayız17 Nisan 2023 Pazartesi 10:05
  • Bu gece Kadir Gecesi17 Nisan 2023 Pazartesi 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti