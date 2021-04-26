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İzlem Gürçağ Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi

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UBP Girne Milletvekili Özlem Gürçağ bugün Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.
İzlem Gürçağ Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi

UBP Girne Milletvekili Özlem Gürçağ bugün Güzelyurt’ta temaslarda bulunarak Güzelyurt Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte Belediyenin faaliyet alanlarını gezerek, bilgi alan Gürçağ bu kapsamda Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ni de ziyaret etti.

Gürçağ, Tesis ziyaretinde yaptığı kısa açıklamada ülkemizde bir ilke imza atan Güzelyurt Belediyesini gönülden kutlayarak, tesisin diğer belediyelere örnek olmasını temenni etti.

Arıtılacak suyun narenciyede kullanılacak olmasıyla bahçelerinin ihtiyaç duyduğu su kaynağının elde edileceğine dikkat çeken Gürçağ ayrıca göçmen kuşların bu bölgeye akın etmesiyle doğaseverlerin uğrak noktası olacağına işaret etti. 

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