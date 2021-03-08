İzlem Gürçağ: "Kabinede erkeklerle eşit sayıda kadın bakanlar yer almalıdır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ, programda yaptığı konuşmada, kadınların aktif siyasette ve toplumda hakettiği değeri alması gerektiğini vurguladı.

Kadınların aktif karar mekanizmalarından dışlandığı zaman, kadının söz hakkının elinden alınmış olduğunu vurgulayan Gürçağ, "Kadına yönelik kararlar alınırken kadının söz hakkı, bakış açısı, önerisi olmadan, sadece erkekler almış oluyor. Sadece erkek gözüyle alınan kararlarda amaca layıkı ile hizmet edememiş oluyor. Çünkü kadının anlayan yine bir kadındır" dedi.