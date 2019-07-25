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İzmir Belediyesi'nden Dipkarpaz'a hediye!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi'ne 1 adet belden kırma kepçe ve 1 adet yol süpürme aracı hibe etti.
İzmir Belediyesi'nden Dipkarpaz'a hediye!

Dipkarpaz Belediyesi, İzmir Büyükşehr Belediyesi'nin hibe ettiği araçlar için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Belediye başkanımız Sayın Suphi COŞKUN'un girişimleri ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediyemize hibe edilen "1 adet belden kırma kepçe ve 1 adet yol süpürme aracı" halkımıza hizmet vermek adına teslim alınmıştır.

Tüm bu süreçte bizlere destek olan izmir büyükşehir belediyesi eski başkanı sayın aziz kocaoğlu'na, mevcut başkan sayın tunç soyer ve ekibine, tüm daire başkanları, müdür ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

Bu güçlü bağın, bundan sonra da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz.

 

 

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