  • BIST 1.104
  • Altın 508,050
  • Dolar 8,3544
  • Euro 9,7729
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

İzmır Büyükşehır Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"

»
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.
İzmır Büyükşehır Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.

Soyer merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirten Soyer, şunları söyledi:
"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD'dan deprem uyarısı! İnternet ve SMS'si tercih edin30 Ekim 2020 Cuma 15:23
  • İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem!30 Ekim 2020 Cuma 15:16
  • Halil Sezai, tahliye edildi30 Ekim 2020 Cuma 15:01
  • 'Milli Trenler'in Üretiminde Geri Sayım30 Ekim 2020 Cuma 14:10
  • Bingöl'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem30 Ekim 2020 Cuma 13:50
  • İhracat Eylülde Arttı30 Ekim 2020 Cuma 11:58
  • Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Varank: Pandemide Türk Sanayisi Kendini İspatladı30 Ekim 2020 Cuma 11:05
  • Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti30 Ekim 2020 Cuma 10:07
  • Msb: Irak'ın Kuzeyinde Eylem Hazırlığındaki 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi30 Ekim 2020 Cuma 09:53
  • Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi29 Ekim 2020 Perşembe 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti