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İzmir depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, 800'den fazla yaralı var

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İzmir depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, 800'den fazla yaralı var
İzmir depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, 800'den fazla yaralı var

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen deprem sebebiyle en az 35 kişi hayatını kaybetti, birçok bina tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan sabah 8.30 civarında Seferihisar yakınlarında 5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Can kaybının 35'e yükseldiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Depremin şiddetiyle deniz suları yükselirken kıyı kesimlerde bazı ilçelerde sel baskınları oluştu.

AFAD saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 6,9 şiddetinde olduğunu duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Depremin Türkiye harici Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Mısır, Yunanistan, Libya ve Kuzey Makedonya'da da hissedildiği kaydedildi.

İzmir depremiyle ilgili son gelişmeler

17:42

Sağlık Bakanı Koca: Deprem'de ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Koca, "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim" dedi.  

16:28

26 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 

13:35

Erdoğan: Evleri yıkılanlar için yeni ev yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin

imdadına koştuk." dedi.

12:55

İzmir'deki depremde 3 kişi sağ olarak çıkarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir çocuk yaralı çıkarıldı. Apartmanın enkazı altında bir anne ile dört çocuğunun sağ olduğu anlaşıldı. Yetkililer kısa süre sonra iki kişiyi daha enkazdan kurtardı. 

12:23

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 2 kişi hayatını kaybetti

Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarındaki deprem Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'nda da yıkıma yol açtı.

Bir duvarın çökmesi sonucu iki genç hayatını kaybetti; en az 19 kişi de yaralandı. 14 yaşında olan iki kişi başkent Atina'da hastaneye nakledildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, adada 7 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

 

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