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İzmir depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi, 800'den fazla yaralı var

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İzmir depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi, 800'den fazla yaralı var
İzmir depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi, 800'den fazla yaralı var

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen deprem sebebiyle en az 49 kişi hayatını kaybetti, birçok bina tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada 896 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Bölgeyi cumartesi günü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda ve bu durumda herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi. Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini de ifade eden Erdoğan, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

AFAD 6.6, USGS ise 7 olarak ölçtü

AFAD, 30 Ekim saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 6,9 şiddetinde olduğunu duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Depremin Türkiye harici Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Mısır, Yunanistan, Libya ve Kuzey Makedonya'da da hissedildiği kaydedildi. Sarsıntının şiddetiyle deniz suları yükselirken kıyı kesimlerde bazı ilçelerde sel baskınları oluştu.

Öte yandan sabah 8.30 civarında Seferihisar yakınlarında 5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

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