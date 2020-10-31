İzmir depremi sonrası dünya liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları

Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla birçok devlet ve uluslararası örgüt lideri geçmiş olsun mesajlarını ileterek, Türkiye'nin yanında ve yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Depremden etkilenen komşu ülke Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İki ülke lideri, gerek duyulması halinde yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirten Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis mesajında, "Türkiye'nin de birçok vatandaşı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibat kurarak, ilişkilerimizdeki zorlukların da ötesinde, halklarımızı bu zor zamanda birlik olmalarının elzem olduğunu vurguladım. Çünkü bizim için insan hayatının korunması sınırları ve farklılıkları aşan bir durum. Kendisine de, mesajıma verdiği pozitif cevabından ötürü teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'ye arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

'AB yardım sağlamaya hazır'

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de İzmir depremi sonrası Twitter hesabından yardım açıklaması yaptı.

Leyen "Dualarım Türkiye ve Yunanistan ile. Durumu takip ediyoruz ve mümkün olan her türlü şekilde yardım etmeye hazırız" ifadesini paylaştı.

NATO: Müttefiklerimize yardım etmeye hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Azerbaycan: Her türlü yardıma hazırız

Azerbaycan Başbakanı Esedov, İzmir'deki depremin hemen ardından aradığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "her türlü yardıma hazırız" mesajı verdi.

Pakistan'dan Türkiye'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ve Türkiye'de enkaz altında kalanlarla ilgili haberlerden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han da Twitter'dan paylaştığı mesajında, dualarının kardeş Türkiye halkı ile olduğunu vurgulayarak, "Allah bu zor zamanda Türkiye halkına yardım etsin" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki diplomatik misyonlardan taziye mesajları

Türkiye'de görev yapan diplomatik misyonlar, İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışma mesajı verdi.

Almanya: Geçmiş olsun İzmir

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İzmir'deki depremin ardından düşüncelerimiz mağdurlar ve yakınlarıyla. Geçmiş olsun, İzmir!" ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği, depremden dolayı meydana gelen hayat kaybı ve acılardan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Rusya Büyükelçiliği, "İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, can kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, depremden dolayı hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Birleşik Krallık, her zaman olduğu gibi, bu zor zamanda da Türkiye'nin yanındadır." açıklamasında bulundu.