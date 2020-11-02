İzmir depremi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Euronews’un haberine göre, Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremde birçok bina tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 106 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi, depremde 962 kişinin yaralandığını, 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ve 219'unun tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

30 Ekim'de saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İzmir'i cumartesi günü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda ve bu durumda herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi. Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini de ifade eden Erdoğan, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

AFAD 6.6, USGS ise 7 olarak ölçtü

AFAD, 30 Ekim saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 6,9 şiddetinde olduğunu duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Depremin Türkiye harici Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Mısır, Yunanistan, Libya ve Kuzey Makedonya'da da hissedildiği kaydedildi. Sarsıntının şiddetiyle deniz suları yükselirken kıyı kesimlerde bazı ilçelerde sel baskınları oluştu.

Öte yandan sabah 08.30 civarında Seferihisar yakınlarında 5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.