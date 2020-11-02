  • BIST 1.139
  • Altın 512,949
  • Dolar 8,4242
  • Euro 9,8066
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

İzmir depremi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi

»
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.
İzmir depremi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Euronews’un haberine göre, Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremde birçok bina tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 106 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi, depremde 962 kişinin yaralandığını, 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ve 219'unun tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

30 Ekim'de saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İzmir'i cumartesi günü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda ve bu durumda herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi. Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini de ifade eden Erdoğan, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

AFAD 6.6, USGS ise 7 olarak ölçtü

AFAD, 30 Ekim saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 6,9 şiddetinde olduğunu duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtüğünü açıkladı.

Depremin Türkiye harici Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Mısır, Yunanistan, Libya ve Kuzey Makedonya'da da hissedildiği kaydedildi. Sarsıntının şiddetiyle deniz suları yükselirken kıyı kesimlerde bazı ilçelerde sel baskınları oluştu.

Öte yandan sabah 08.30 civarında Seferihisar yakınlarında 5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 65 saat sonra gelen mucize: Elif bebek sağ çıktı…02 Kasım 2020 Pazartesi 11:27
  • Turkish Cargo Avrupa’nın En İyi Hava Kargo Markası Seçildi02 Kasım 2020 Pazartesi 11:07
  • İzmir'deki Depremde Can Kaybı 83'e Yükseldi02 Kasım 2020 Pazartesi 11:01
  • Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a Ait Su-25 Savaş Uçağını Düşürdü02 Kasım 2020 Pazartesi 10:44
  • İzmir'deki Depremde Can Kaybı 79 Oldu02 Kasım 2020 Pazartesi 10:35
  • Bir mucize daha! Depremden tam 65 saat sonra kurtarıldı!02 Kasım 2020 Pazartesi 08:23
  • Acı haber sabah geldi! Depremdeki can kaybı artıyor...02 Kasım 2020 Pazartesi 08:06
  • Ali Babacan, Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız!01 Kasım 2020 Pazar 22:36
  • Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit vefat etti01 Kasım 2020 Pazar 22:35
  • Davutoğlu: “Türkiye’nin Sorunu Cumhurbaşkanlığı Sistemi’dir”01 Kasım 2020 Pazar 22:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti