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İzmir depreminde ölü sayısı 20'ye yükseldi

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İzmir depreminde ölü sayısı 20'ye yükseldi

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. 

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 20'ye, yaralı sayısının 786'ya yükseldiğini açıkladı. 

Açıklamada, İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binanın 4'ünde çalışmaların tamamlandığı, 13'ünde ise sürdüğü ifade edildi. 

Bayraklı 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak'taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü. 

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi. 

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi. 

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