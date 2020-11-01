İzmir depreminde son durum: 62 can kaybı, 930 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi, yaralıların sayısı ise 930'a ulaştı. 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 812 artçı sarsıntı kaydedildi.

İzmir’in Seferhisar ilçesi açıklarında AFAD’a göre 6,6, Kandilli’ye göre 6,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yükseliyor. AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 62, tedavisi devam edenlerin sayısının 218 olduğunu bildirdi.

Özellikle Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığı açıklanırken, AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere toplam 62 kişi hayatını kaybetti.

AFAD'ın 6.6 şiddetinde ölçtüğü deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.9, ABD tarafından da 7 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İzmir depremi sonrası 1 Kasım 2020 saat 11.00 itibarıyla bölgede 44 tanesi 4 ve üzerinde şiddette, toplam 756 artçı deprem tespit edildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ölü sayısının 51'e yükseldiğini açıklayarak şunları kaydetti:

"Araç ve personel noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. İhtiyacımız olan bütün ekiplerimiz şu anda sahada. Toplamda 6 binin üzerinde personelimiz yoğun bir şekilde 26 alanda çalışmalarını yürütüyor. Araçlarımız konusunda d hiçbir eksiğimiz bulunmamakta. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın eşyalarına dönük yardımlar devam ediyor. Kira yardımlarımız devam edecek. Yıkılan binalarda, ağır hasarlı binalarda kira yardımcı ve taşınma yardımlarımız olacaktır.

1.500 çadırın kurumu tamamlanmıştır. 2 bin 685 kişi çadırlarda barınmakta. Biraz daha uzun süre barınmaya ihtiyacı olacak vatandaşlarımız için de hızlı şekilde konteynerler hazırlıyoruz. Konteyner merkezleri için üç alan üzerinde duruyoruz. İlerleyen zamanlarda bu yerleri açıklayacağız.

Toplam 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımız zaman bu binaların içinde toplam 23 bin 807 bağımsız dairemiz var. Buralarda 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlıdır. Yine Bağımsız bölüm olarak baktığımız zaman da bu sayı 365'tir. İlçe bazında bilgi verecek olursak Bornova'da 4 ağır hasarlı, 1 orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı'da binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, 9 binamız ağır hasarlı, 3 bina orta hasarlı, 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir ne yıkık ne hasarlı binamız yok. Toplamda şuanda 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı, 371 az hasarlı binamız var.

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2 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

42 saatin sonunda Doğanlar Apartmanı enkazından 2 kişi daha çıkarıldı.

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 833 artçı sarsıntı yaşandı.

Dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 180'e yakın vatandaşın enkaz altında olduğunu açıklamıştı.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam ediyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.

Depremin Ege Denizi'nde yarattığı tsunami sonrasında ise Seferihisar Sığacık'ta sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu basmıştı. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kalmıştı. Dün yine İzmir Seferihisar'da 5 büyüklüğünde bir artçı meydana gelmişti. Artçılar devam ederken depremi yaşayan İzmirli ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.