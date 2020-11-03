Daha önce Ekvador ve Endonezya'daki depremleri önceden tahmin ederek adını dünyaya duyuran ve "Deprem Kahini" olarak da adlandırılan Hollandalı uzman Frank Hoogerbeets İzmir depremini değerlendirdi.

Kendisini deprem kahini olarak adlandıran Hollandalı uzman Frank Hoogerbeets, İzmir depreminden günler önce sosyal medyadan bazı uyarılarda bulunmuştu. CNN TÜRK'e konuşan Hoogerbeets dolunay ile depremler arasında ilişki olduğu iddiasını tekrarladı.