  • BIST 1.313
  • Altın 453,065
  • Dolar 7,5785
  • Euro 8,9746
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

İzmir valisi: Depremden sonra ‘corona’ vakaları ve ölümleri üç kat arttı

»
İzmir valisi: Depremden sonra ‘corona’ vakaları ve ölümleri üç kat arttı
İzmir valisi: Depremden sonra ‘corona’ vakaları ve ölümleri üç kat arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında kentteki corona vakaları ile ölüm sayısının üç kat arttığını belirterek “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı” dedi.

Bornova ilçesinde corona virüsü denetimi yapan Köşger, 30 Ekim’de meydana gelen ve 116 kişinin hayatını kaybettiği depremin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Vali Köşger, şunları dile getirdi: “Depremin yaralarını sarmayla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak İzmir’in, Türkiye’nin ve tüm dünyanın değişmeyen gündemi corona virüsü. İzmir’de depremin tetiklemesiyle vakalar daha hızlı şekilde artıyor. O anlamda yeni tedbirler alındı, yeni kısıtlamalar getirildi.”

Köşger depremin günü İzmir’deki pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayılarının bugün itibariyle üçe katlandığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. Kurallara riayet ettiğimiz takdirde kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda, İzmir Türkiye’deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Biz onu korumaya çalışıyorduk ancak deprem maalesef pozitifin, temaslının karışmasına sebep oldu ve ondan dolayı bir patlama ortaya çıktı. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metanetli, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz. İzmir’deki patlama devam ederse ilave tedbirler getireceğiz.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: Aralık ayında 10 milyon Çin aşısı alabileceğiz18 Kasım 2020 Çarşamba 22:28
  • Alaattin Çakıcı: Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulundu, 'Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor' dedi18 Kasım 2020 Çarşamba 22:26
  • ‘Corona’dan ölen 87 yaşındaki adamın torunu: Ceset torbası verip ‘Siz indireceksiniz’ dediler18 Kasım 2020 Çarşamba 22:15
  • CHP'li Antmen: Bakanlık yalan söylüyor, Koronavirüs nedeniyle 40 bine yakın kişi öldü18 Kasım 2020 Çarşamba 20:58
  • Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor18 Kasım 2020 Çarşamba 17:32
  • Çakıcı'dan Açıklama Geldi:bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.18 Kasım 2020 Çarşamba 15:56
  • Erdoğan'dan Merkez Bankası kararı öncesi 'faiz' çıkışı: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor18 Kasım 2020 Çarşamba 15:24
  • Akşener: "Maraş kararı için emeği geçen herkese teşekkür ederim.’’18 Kasım 2020 Çarşamba 14:35
  • Kritik FETÖ Operasyonunda 21 Tutuklama18 Kasım 2020 Çarşamba 10:53
  • Fırat Kalkanı Bölgesinde 6 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi18 Kasım 2020 Çarşamba 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti