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SON DAKİKAİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

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İzmir'de, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.53’te olan depremin yerin 10,19 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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