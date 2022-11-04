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İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

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İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem: Panikle yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı, birinin durumu ağır, bir caminin minaresi yıkıldı. "En büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi"
İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.47 km altında meydana gelen depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Panikle yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 20 binada ise çatlakların oluştuğu ifade edildi.

AFAD: En büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

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