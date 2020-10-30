İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 12 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 419'a yükseldi!

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Özellikle Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığı açıklanırken, AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 419 kişi de yaralandı.

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığını açıklarken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, denizdeki balıkçılara ulaşamadıklarını belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Şu an kan ihtiyacı yok, bütün binalara ulaştık, işin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın" uyarısında bulundu. Köşger, 70'e yakın kişinin kurtarıldığını açıklarken, hayatını kaybeden ilk 4 kişiden 1'inin, depremin ardından denizin taştığı Seferihisar'da boğularak öldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir"

6,6'lık depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, vatandaşların kesinlikle evlere girmemesi ve yolların boş bırakılması gerektiği belirtildi.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

"Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."

Bakan Soylu: Tek ihtiyacımız yol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası artan trafik sonrası vatandaşlara araç kullanmama çağrısı yaparken, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol" dedi.

İzmir Valisi Köşger'den açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kan ihtiyacı yok, ihtiyaç olursa duyururuz. Gereksiz bir şekilde yola çıkıp yolları tıkamayın, afet bölgesine erişimi zorlaştırıyor bu durum. Devlet tüm gücüyle seferber oldu. Ekiplerimiz bütün binalara ulaştı, güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. İşinin ehli olmayan kimse binaların üzerine çıkmasın. Bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız var muhtemelen. 70'e yakın vatandaş kurtarıldı. Kırsal alanda bir sıkıntı yok. 70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. Vatandaşlarımız sakin olsun, trafiğe yüklenmesin" açıklamasını yaptı.

Tunç Soyer'den ilk açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ve Bornova'da bazı binalar yıkıldığını belirterek., "Diğer ilçelerden bu tür ihbarlar gelmedi. Denizin taştığı Seferihisar'da yıkım olduğuna dair bir ihbar almadık. Mutlaka binaların dışında olsun vatandaşlar özellikle Bornova ve Bayraklı'dakiler. Toplanma alanlarında buluşsunlar.Şu anda tespit yapıyoruz, bir süre sonra daha sağlıklı bilgi verebiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatanadaşlarımız camilerimizde kalabilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de medyada gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini belirtti. Erbaş, sosyal medya üzerinden, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı.