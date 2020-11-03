İzmir'de 90 saat sonra bir mucize daha! 3 Aylık bebek bulundu... CANLI İZLEYİN

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken şu sıralarda arama kurtarma ekipleri bir kişiye daha ulaştı. Şu an yaralı olduğu tahmin edilen kişinin kurtarma çalışmaları sürüyor...
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken şu sıralarda arama kurtarma ekipleri bir kişiye daha ulaştı. Şu an yaralı olduğu tahmin edilen kişinin kurtarma çalışmaları sürüyor...
Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz. pic.twitter.com/eKoFve3As7— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020
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