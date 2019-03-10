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İzmir'de bir kişi, baltayla vapur kaçırmaya çalıştı

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İzmir'de bir kişi, baltayla vapur kaçırmaya çalıştı: Kimse yerinden kalkmasın, bu vapur İstanbul'a gidecek
İzmir'de bir kişi, baltayla vapur kaçırmaya çalıştı

İzmir'de bindiği vapurda ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek "Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul'a gidecek" diyen şahıs, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan polis memuru tarafından ekiplere ihbar edildi. Baltalı şahıs, daha sonra ikna edilerek baltayı teslim etti.

Olay, İzmir'de sabah saatlerinde meydana geldi. Konak-Karşıyaka seferini düzenleyen vapura Karşıyaka İskelesi'nden binen bir şahıs, ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek, "Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul'a gidecek" dedi. Bu sırada telefonla konuşan şahıs, telefonla konuştuğu kişiye de, "Bu vapuru oraya getirteceğim" dedi.

Yolcular, olay karşısında korkuya kapılırken, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan bir polis memuru ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler Konak İskelesi'ne geçti. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, baltayı da teslim etti. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yolculuk eden vatandaşların yerlerinden kalkmadığı görülürken, bazı yolcuların da büyük korkuya kapıldığı belirtildi. Şahsın, vapurda bulunan yolculara herhangi bir zarar vermediği öğrenildi.

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