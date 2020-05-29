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İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin soruşturma: Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özdemir tahliye edildi

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İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin soruşturma: Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özdemir tahliye edildi
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin soruşturma: Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özdemir tahliye edildi

İzmir'de cami hoparlörlerinden çalınan Çav Bella marşıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir serbest bırakıldı.

İzmir’de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalındığı anları kişisel Twitter hesabında paylaştığı için tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında tahliye kararı verildi. 

Tahliye kararını kişisel Twitter hesabında duyuran ski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir’i tahliye etti. Banu’nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi’ne gidip Banu’yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına" dedi.

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