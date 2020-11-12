  • BIST 1.272
  • Altın 464,766
  • Dolar 7,7055
  • Euro 9,1018
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

İzmir'de deprem sonrası kiralık ev kalmadı; kiralar yüzde 25 arttı!

»
İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğündeki deprem 17 binayı yerle bir etti, çok sayıda ev de ağır hasarlı, kullanılamaz hale geldi.
İzmir'de deprem sonrası kiralık ev kalmadı; kiralar yüzde 25 arttı!

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğündeki deprem 17 binayı yerle bir etti, çok sayıda ev de ağır hasarlı, kullanılamaz hale geldi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, yaptığı açıklamada, ''Talebin fazla olması ve kiralık evin az olması kira rakamlarını yükseltti. Şu anda elimizde kiralık daire kalmadı" diye konuştu. 

ntv.com.tr'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre; İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından vatandaşlar, güvenli ev arayışına düştü. 

Kiralardaki artışın yanı sıra İzmirliler'in ev standartları da değişti. Kimileri müstakil ev ararken kimileri de binaların en üst katlarına yöneliyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu; özellikle ağır, orta ve az hasarlı binalarda oturanların tek katlı evlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederken, ''Bu dönemde 4 katlı, 2 katlı ve müstakil evlere geçiş hızlandı'' bilgisini verdi.

Deprem sonrasında taşınma telaşına düşen vatandaşların İzmir'deki kiraları artırdığına dikkat çeken Güleroğlu, ''Güvenli ev bulup bir an önce yerleşeceğim diyen vatandaşlar var. Talebin fazla olması ve kiralık evin az olması kira rakamlarını yükseltti'' dedi.

"Elimizde kiralık daire kalmadı"

İzmir'deki emlakçıların da bu durumdan zarar gördüğünü sözlerine ekleyen Güleroğlu, ''Şu anda elimizde kiralık daire yok. Kiralık ev arayan çok kişi var ama ev yok'' diye konuştu.

Deprem en çok Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçesini etkiledi. Bu bölgelerdeki güvenli ev talep edenlerin sayısının artmasıyla kiralar da arttı. Güleroğlu, ''İşyerleri ve okulları orada olduğu için o bölgede güvenli ev aramaya çalışıyorlar. Bu da kiraları ciddi oranda artıyor'' dedi.

Güleroğlu, kayalıklı alanların deprem daha dayanıklı algısı ile Konak, Güzelyalı, Hatay, Çiğli, Atatürk Mahallesi'ne talebin çok arttığını söyledi.

Bu deprem ile bir kere daha dayanışma ruhunu gördüklerini ifade eden Güleroğlu, sözlerine şu şekilde son verdi: ''Depremden sonra bizi arayan ev sahipleri 3 aylık peşinat alma depremzedelere kiraya ver diyenler oldu. Evimin anahtarını depremzedeler için gönderiyorum diyenler oldu. İnsanlar evlerinde sıcak yemek yapıp getirdiler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Varank: Türkiye'nin Hem Bugününe Hem De Yarınına Güven Artıyor12 Kasım 2020 Perşembe 10:54
  • Akar, "Kimsenin Hakkında Gözümüz Olmadığı Gibi, Kimseye De Hakkımızı Çiğnetmeyiz.12 Kasım 2020 Perşembe 10:48
  • Tüm İllerin Kalabalık Alanlarında Sigara İçmek Yasaklandı12 Kasım 2020 Perşembe 10:03
  • Çavuşoğlu: Ateşkesi Yine Bozarlarsa Bedelini Öderler12 Kasım 2020 Perşembe 09:57
  • 65 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı İle İlgili Bakanlık’tan Son Dakika Kararı12 Kasım 2020 Perşembe 09:12
  • Bakan Koca'nın teklifi kabul edildi; DSÖ, 2021'i 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti11 Kasım 2020 Çarşamba 20:20
  • Türkiye'de Casuslukla yargılanan avukatlar hakkında beraat kararı çıktı11 Kasım 2020 Çarşamba 18:39
  • CHP'li Emir: Berat Albayrak istifasını yayınlayacak kanal bulamadı11 Kasım 2020 Çarşamba 18:36
  • Güvenpark saldırısı sanığına 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis!11 Kasım 2020 Çarşamba 18:27
  • Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” dedi; dolar 8 liranın altına indi11 Kasım 2020 Çarşamba 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti