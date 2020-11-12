İzmir'de deprem sonrası kiralık ev kalmadı; kiralar yüzde 25 arttı!

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğündeki deprem 17 binayı yerle bir etti, çok sayıda ev de ağır hasarlı, kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğündeki deprem 17 binayı yerle bir etti, çok sayıda ev de ağır hasarlı, kullanılamaz hale geldi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, yaptığı açıklamada, ''Talebin fazla olması ve kiralık evin az olması kira rakamlarını yükseltti. Şu anda elimizde kiralık daire kalmadı" diye konuştu.

ntv.com.tr'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre; İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından vatandaşlar, güvenli ev arayışına düştü.



Kiralardaki artışın yanı sıra İzmirliler'in ev standartları da değişti. Kimileri müstakil ev ararken kimileri de binaların en üst katlarına yöneliyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu; özellikle ağır, orta ve az hasarlı binalarda oturanların tek katlı evlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederken, ''Bu dönemde 4 katlı, 2 katlı ve müstakil evlere geçiş hızlandı'' bilgisini verdi.

Deprem sonrasında taşınma telaşına düşen vatandaşların İzmir'deki kiraları artırdığına dikkat çeken Güleroğlu, ''Güvenli ev bulup bir an önce yerleşeceğim diyen vatandaşlar var. Talebin fazla olması ve kiralık evin az olması kira rakamlarını yükseltti'' dedi.

"Elimizde kiralık daire kalmadı"

İzmir'deki emlakçıların da bu durumdan zarar gördüğünü sözlerine ekleyen Güleroğlu, ''Şu anda elimizde kiralık daire yok. Kiralık ev arayan çok kişi var ama ev yok'' diye konuştu.

Deprem en çok Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçesini etkiledi. Bu bölgelerdeki güvenli ev talep edenlerin sayısının artmasıyla kiralar da arttı. Güleroğlu, ''İşyerleri ve okulları orada olduğu için o bölgede güvenli ev aramaya çalışıyorlar. Bu da kiraları ciddi oranda artıyor'' dedi.

Güleroğlu, kayalıklı alanların deprem daha dayanıklı algısı ile Konak, Güzelyalı, Hatay, Çiğli, Atatürk Mahallesi'ne talebin çok arttığını söyledi.

Bu deprem ile bir kere daha dayanışma ruhunu gördüklerini ifade eden Güleroğlu, sözlerine şu şekilde son verdi: ''Depremden sonra bizi arayan ev sahipleri 3 aylık peşinat alma depremzedelere kiraya ver diyenler oldu. Evimin anahtarını depremzedeler için gönderiyorum diyenler oldu. İnsanlar evlerinde sıcak yemek yapıp getirdiler.