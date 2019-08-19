İzmir’de evlere 'Türk İntikam Tugayı' imzalı tehdit mesajı

Mesajda, atık toplayanlar ve simit satanların 'PKK'lı oldukları' iddia edilerek, "Bunlara bir şey verenler ve simit satın alanlar bu ikazımıza uymazlarsa öldürülecektir” denildi

İzmir’in Tuna Mahallesi sakinleri, evlerine bırakılan tehdit mesajları nedeniyle tedirgin. Evlerin pencerelerine bırakılan ırkçı Türk İntikam Tugayı (TİT) imzalı mesajlarla mahalleli ölümle tehdit edildi. Söz konusu mesajda, “Dikkat, atık toplayanlar ve el arabası ile simit satan Kürt olup PKK’nın gizli üyeleridir. Bunlara bir şey verenler ve simit satın alanlar bu ikazımıza uymazlarsa öldürülecektir” ifadeleri yer aldı. Mesajda ayrıca ‘Gizli Türk İntikam Tugayı’ imzası kullanıldı.

Gazete Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, "Bahsi geçen simitçi 3 yıldır her gün sokağımızdan geçer, herkesle de muhabbeti vardır. Kağıt toplayıcıları da hep aynı kişiler…” diyen bir mahalle sakini, “Simitçiden bol bol alışveriş yaparım. Atık toplayanlarla da dışarı çıktıkça irtibat kurarım, kimseyi rahatsız ettiklerini duymadım, görmedim. Aksine mahalleye sahip çıkıyorlar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Evinin penceresinde notu ilk gördüğünde ne olduğunu anlayamadığını, komşularıyla irtibata geçtikten sonra kendi sokağındaki tüm apartmanlara aynı kağıttan bırakıldığını öğrendiğini ifade eden mahalle sakini ise şunları söyledi: “Tehdit mesajının bırakıldığını gören bir kaç kişi, şahsın şapkalı, şort-atletli ve yaşlı olduğuna, her apartmanın önünde duraksayarak camlara notlardan bıraktığına şahit olmuş. Olay şahsi mi yoksa siyasi mi bilemiyoruz, simitçinin ekmeğiyle oynayan biri bile olabilir! Ama sonuçta bu ırkçı mesaj ciddi bir tehdit içeriyor. Mutlaka polise gideceğiz. Nereye şikâyet edilmesi gerekiyorsa edeceğiz. Mahallenin girişinde mobese kamerası var, yapanların tespit edilebileceğini düşünüyoruz.”