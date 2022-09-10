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İzmir’de kurtuluş günü coşkusu...

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarkan'ın konser verdiği Gündoğdu Meydanı'na yüz binlerce kişi akın etti.
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu...

 Sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan, İzmir'i çok özlediğini belirterek, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı.

9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü.

Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Tarkan'ın konseri öncesinde Ersin Şov'un gösterisiyle eğlenen vatandaşlar, hep birlikte ritim tutarak dans etti.

Konser alanında izdiham yaşandı. Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman alımları durdurmak zorunda kaldı.

Konser öncesi gerçekleştirilen gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu.

KILIÇDAROĞLU DA KUTLAMALARA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarına katıldı ve İzmirlileri sahneden selamladı.

Etkinlikte vatandaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılında tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın coşku ve heyecanını yaşıyorum. Megastarımız, dostumuz Tarkan; bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak." dedi.

İZMİRLİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Soyer'in konuşmalarının ardından düzenlenen interaktif teatral şovda bazı oyuncular Yunan askerlerini canlandırıp Türk halkını esir alırken, Gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması da sahnede temsil edildi.

Kurşun atıldığı anda havai fişek gösterileri ve efektler ile şov desteklendi. Vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı dakikalarda kalabalıktan heyecan çığlıkları ve alkışlar yükseldi.

Gösterinin devamında Büyük Taarruz'un sembolize olayları sahne sanatçıları tarafından canlandırıldı. 8 bölümden oluşan teatral şov yaklaşık 40 dakika sürdü. 180 sanatçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatıldı.

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