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İzmir’de lüks sitede yangın!

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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangındaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Soğutma çalışmaları sürerken, bloktaki dairelerin kullanılamaz hale geldiği görüld
İzmir’de lüks sitede yangın!

Narlıdere ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3’üncü bloğunda yangın çıktı.

Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti.

Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Bu kişiler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı.

Alevlere teslim olan 3’üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar oluştu.

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