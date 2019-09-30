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İzmirde operasyon: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

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İzmir'deki operasyonda 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
İzmirde operasyon: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirmeye çalışan bir şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı.

Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, el konulan minibüste emniyete çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri, minibüste detaylı bir çalışma yaptı.

Daha sonra minibüste bulunan uyuşturucu madde, polis ekipleri tarafından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne taşındı. Konu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık 1 ton civarında olduğu belirtildi.

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