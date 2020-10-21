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İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

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İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği ifade edilen ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği ifade edilen ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran 49 yaşındaki kişinin yoğun bakımdaki durumu giderek kötüleşti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki sebebiyle 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi. İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta meydana gelen ölümlerde metil alkol zehirlenmesinden şüphelenildiği belirtiliyor.

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