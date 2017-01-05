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İzmir'de terör saldırısı!

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İzmir'de terör saldırısı!
İzmir'de adliye yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

DHA İzmir muhabiri Taylan Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre adliye binasının hemen girişinde bomba yüklü bir araç patladı. Hakim ve savcıların otoparkının giriş bölümünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Can kaybı olup olmadığına yönelik hüzen bir bilgi yok.

Bir teröristin olay yerinde cansız yattığı teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimali üzerine çevredeki insanların uzaklaştırıldığı bildiriliyor.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. 

İzmir' de bombalı araçla saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan CNN TÜRK canlı yayınında verdiği bilgilere göre patlamanın olduğu kapı sadece hakim ve savcıların geçtiği bir kapı değil vatandaşların ve avukatların da giriş çıkış yaptıkğı bir nokta. Adliye içinde de bir koşuşturmacanın olduğu söylenen baro Başkanı,  "adliye içerisindekiler güvenli bir bölgeye alınıyor" dedi. 

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