İzmir’de veteriner hekimlerden depremzedelerin hayvanlarına ücretsiz barınma ve beslenme desteği

İzmir’de veteriner hekimlerce depremzedelerin hayvanlarına ücretsiz barınma ve beslenme desteği sağlanacağı açıklandı.

İzmir Veteriner Hekimler Odası koordinasyonunda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ve evcil hayvan mama üreticisi olan "Royal Canin" destekleri ile başlatılan programda, depremzedeler herhangi bir ücret ödemeden hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

TVHB'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de veteriner hekimlerce depremzedelerin hayvanlarına ücretsiz barınma ve beslenme desteği sağlanacak. İzmir'de gerçekleşen şiddetli deprem, hepimizi derinden yaralamıştır. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ve enkaz altında yardım ulaşmasını bekleyen vatandaşlarımıza acil şifalar ve sabır diliyoruz. İzmir Veteriner Hekimler Odası koordinasyonunda, TVHB Merkez Konseyi, KLİVET ve Royal Canin destekleri ile, fayda eksenli bir destek programı başlatıyoruz. Depremde evleri yıkıcı hasar almış ve dışarıda konaklamak durumunda kalan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde evcil hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımız, TVHB, İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği yetkili isimlerine 05353067017 ve 05322526985 numaralarından WhatsApp mesajı ile destek talebinde bulunabilecektir".