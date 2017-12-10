İzmir’de Yakın Doğu Fırtınası Esti…

Bornova Beckerspor: 37 - Yakın Doğu Üniversitesi: 93

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin dokuzunca haftasında deplasmanda Bornova Beckerspor ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan 56 sayı farkla 37-93 galip ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi 9’uncu maçında sekizinci galibiyetini alarak ligdeki liderliğini sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir, Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Yakındoğu Üniversitesinin Elin Eldebrink, Olcay Çakır-Turgut, Kayla McBride, Bahar Çağlar, Jantel Lavender beşiyle bşaladığı maçta, periyotlar 16-21, 21-54, 32-70 ve 37-93 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinin yeni transferi Sandrine Gruda da forma giyerek ilk maçında 21 sayı, 11 ribaunt ile double dobule yaptı .

Maça etkili başlayanYakındoğu Üniversitesi ilk periyodu Bornova Becker karşısında 16-21 önde kapattı. İkinci periyotta rakibine sadece 5 sayı imkanı veren Yakın Doğu Üniversitesi 5-33’lük period skoru ile ilk yarıyı 21-54 önde tamamladı.

Yeni transfer Sandrine Gruda’nın da forma giydiği maçta ikinci yarı yaptığı savunma ile iki çeyrekte toplam 16 sayıya izin veren Yakındoğu Üniversitesi 3. periyodunu 32–70 önde geçtiği karşılaşmayı 37–93 kazandı.

Öne Çıkanlar…

Bornova Beckerspor’da: Duygu Fırat 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Özge Karataş 8 sayı, 3 ribaunt, Lorena Molnar 6 sayı, 8 ribaunt, Samantha Lubcke 6 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ile oynadı.

Yakındoğu Üniversitesinde: Sandrine Gruda 21 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır Turgut, 10 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Bahar Çağlar 10 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Gökçe Doğan 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma, Jantel Lavender 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist kaydetti.