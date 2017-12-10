 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

İzmir’de Yakın Doğu Fırtınası Esti…

» »
İzmir’de Yakın Doğu Fırtınası Esti…
Bornova Beckerspor: 37 - Yakın Doğu Üniversitesi: 93 

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin dokuzunca haftasında deplasmanda Bornova Beckerspor ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi maçtan 56 sayı farkla 37-93 galip ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi 9’uncu maçında sekizinci galibiyetini alarak ligdeki liderliğini sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir, Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Yakındoğu Üniversitesinin Elin Eldebrink, Olcay Çakır-Turgut, Kayla McBride, Bahar Çağlar, Jantel Lavender beşiyle bşaladığı maçta, periyotlar 16-21, 21-54, 32-70 ve 37-93 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinin yeni transferi Sandrine Gruda da forma giyerek ilk maçında 21 sayı, 11 ribaunt ile double dobule yaptı .

Maça etkili başlayanYakındoğu Üniversitesi ilk periyodu Bornova Becker karşısında  16-21 önde kapattı. İkinci periyotta rakibine sadece 5 sayı imkanı veren Yakın Doğu Üniversitesi  5-33’lük period skoru ile ilk yarıyı 21-54 önde tamamladı.

Yeni transfer Sandrine Gruda’nın da forma giydiği maçta ikinci yarı yaptığı savunma ile iki çeyrekte toplam 16 sayıya izin veren Yakındoğu Üniversitesi 3. periyodunu 32–70 önde geçtiği karşılaşmayı 37–93 kazandı.

Öne Çıkanlar…

Bornova Beckerspor’da:  Duygu Fırat 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist,  Özge Karataş 8 sayı, 3 ribaunt,  Lorena Molnar 6 sayı, 8 ribaunt,  Samantha Lubcke 6 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ile oynadı. 
Yakındoğu Üniversitesinde: Sandrine Gruda 21 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır Turgut, 10 sayı, 8 ribaunt, 7 asist,  Bahar Çağlar 10 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Gökçe Doğan 10 sayı, 4 ribaunt,  3 asist, 4 top çalma,  Jantel Lavender 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ ligde de tam gaz... YDÜ: 89 - Mersin BŞB: 7503 Aralık 2017 Pazar 17:57
  • YDÜ’de Fener coşkusu: 72-6130 Kasım 2017 Perşembe 17:55
  • DAÜ Cup of Nation Basketball 2017 başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 13:34
  • Kadınlar Euroleague’de Dev Türk Derbisi: YDÜ-Fenerbahçe29 Kasım 2017 Çarşamba 13:31
  • YDÜ durdurulamıyor. OGM Ormanspor: 45 - Yakın Doğu Üniversitesi: 7825 Kasım 2017 Cumartesi 15:48
  • YDÜ farka koştu24 Kasım 2017 Cuma 14:50
  • Milli ara yaramadı… Yakın Doğu Üniversitesi: 65- Fenerbahçe: 7820 Kasım 2017 Pazartesi 14:34
  • Melekler, Galatasaray deplasmanında04 Kasım 2017 Cumartesi 09:50
  • Melekler İspanya'da galip!02 Kasım 2017 Perşembe 08:49
  • Melekler zorlu İspanya deplasmanında01 Kasım 2017 Çarşamba 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti