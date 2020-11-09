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İzmir'deki Depremde Can Kaybı 115'e Yükseldi

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Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.
İzmir'deki Depremde Can Kaybı 115'e Yükseldi

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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