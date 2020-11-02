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İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

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İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmalar kapsamında; Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı Müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı Müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." 

Fenni mesul nedir?

Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapıyı kamu adına denetlemekle yükümlüdür. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlüdür.

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