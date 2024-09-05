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İzmir'deki ölüm... Arıklı ile Şahali duruşmayı takip ediyor

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Türkiye’de İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan KKTC vatandaşı 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay’ın hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü t
İzmir'deki ölüm... Arıklı ile Şahali duruşmayı takip ediyor

Türkiye’de  İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan KKTC vatandaşı 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay’ın hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılanmasına başlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, duruşma salonunda hazır bulundu, İZSU'nun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in KKTC vatandaşlığının da olması nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Gazimağusa Mlletvekili Erkut Şahali de duruşmayı takip ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı davaya ilişkin adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Arıklı'ya Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali ve Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi de eşlik etti.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan konuk Bakan Erhan Arıklı, ihmaller zinciri sonucu yaşanan olayda 2 acı kaybın olduğunu belirterek, "Bu iki acı kayıptan bir tanesi de Kıbrıslı bir çocuğumuz. Burada tıp fakültesi öğrencisiydi. Maalesef buna kaza demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yıllar süren ihmallerin getirdiği acı bir olay. Aile hakkını arıyor. Biz de KKTC'nin milletvekilleri ve hükümeti olarak buradayız. Aileye destek veriyoruz hem de bu acı olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan etmek istiyoruz." dedi.

Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali ise baba Ahmet Abi'nin okul arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Çok menfur bir olay neticesinde bir kayıp yaşadık. Bizim yurttaşımız. Hem bu sebeple hem de kardeşimin yanında durmak için buradayım. Umarım ki yargı süreci adil bir şekilde sonlanır. Hem kamu vicdanını rahatlatacak hem de benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını sağlayacak, zorlayıcı etki yapacak bir sonuç ortaya çıkar." diye konuştu.

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi de olaydan sorumlu olan kişi ve kurumların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise olayda kusuru olanların en üst sınırdan cezalandırılması için mücadele edeceklerini bildirdi.

- Dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

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