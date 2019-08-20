İzmir’deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

Anadolu Ajansı’na göre 100 arazöz, 40 su tankeri, 20 iş makinası ve 20 helikopter ile müdahale edilen yangınlar henüz söndürülebilmiş değil.
Yangın, İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlamıştı.
Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan evler, yangın riski nedeniyle tahliye edilmişti.
Tahliye edilen evlerde yaşayanlar, yangının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasının ardından evlerine geri döndü.
Sosyal medya kullanıcıları İzmir'deki yangın hakkında #İzmirYanıyor etiketiyle paylaşımda bulundu.
Paylaşımlar arasında Türk Hava Kurumu'na ait uçakların yangınla mücadelede neden kullanılmadığını yorgulayan tweetler de yer aldı.
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