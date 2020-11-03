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İzmirle Dayanışma kampanyasındaki yardım alışverişi 24 saatte 7 milyon lirayı geçti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Dayanışma kampanyasındaki yardım alışverişi 24 saatte 7 milyon lirayı geçti
İzmirle Dayanışma kampanyasındaki yardım alışverişi 24 saatte 7 milyon lirayı geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan dayanışma kampanyasında yardım alışverişinin 7 milyon lirayı geçtiğini duyurdu. 

Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "http://bizizmir.com üzerinden Halkın Bakkalı aracılığıyla başlattığımız dayanışma kampanyası çığ gibi. Türkiye’nin 81 ili, 7 kıtanın 340 noktasından yardım alışverişi 24 saatte 7 milyon lirayı geçti. #BizVarız  diyerek bu iyilik hareketine katılanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 

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