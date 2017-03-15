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İzvestiya: Rusya ve Türkiye S-400 füzelerinin fiyatını görüşüyor

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İzvestiya: Rusya ve Türkiye S-400 füzelerinin fiyatını görüşüyor
İzvestiya gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi gönderilmesini görüştüklerini yazdı.

zvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'taki görüşmelerinde, Türkiye'ye S-400 füzeleri gönderilmesi olasılığını görüştü. Her iki lider de böyle bir anlaşmanın imzalanmasıyla ilgilendiklerini belirtti.Bu bilgiyi doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İzvestiya'ya verdiği demecinde, Rus tarafının savunma sistemleri konusunda Türkiye'yle işbirliğine karşı olmadığını belirtip, "Her iki taraf da bununla ilgileniyor, görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

 

Peskov'un yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Türkiye ile olası bir S-400 anlaşması imzalanmasının, Putin ve Erdoğan'ın Kremlin'de görüştüğü konulardan biri olduğunu doğruladı.

İzvestiya'ya göre Türk tarafı şu anda olası bir S-400 anlaşmasının fiyatının ne olacağını anlamaya çalışıyor.Daha önce Rus savunma şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, S-400 sistemi alabilmesi için Türkiye'ye Rusya tarafından kredi verilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

 

Öte yandan Türkiye, S-400 bataryaları satın alması hâlinde, bir Rus savunma sisteminin konuşlandığı ilk NATO ülkesi olmayacak. Zira Yunanistan'ın Girit Adası'nda S-300 savunma sistemleri bulunuyor.

S-400 sistemleri için Rusya ile anlaşma imzalayan ilk yabancı ülke Çin, ikinci ülkeyse Hindistan olmuştu.

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