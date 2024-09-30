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İzzet İzcan: BM zemininde resmi görüşmeler başlamalı

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BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “BM zemininde resmi görüşmelerin başlamasını talep ettiklerini” belirtti.
İzzet İzcan: BM zemininde resmi görüşmeler başlamalı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Birleşmiş Milletler (BM) zemininde resmi görüşmelerin başlamasını talep ettiklerini” belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Kıbrıs Rum tarafıyla gayri resmi toplantıda bir araya gelinebileceğini, ancak taraflar arasında ortak zemin olmadığı için resmi müzakereye girmelerinin mümkün olmadığını” açıklamasını eleştirdi.

“Kıbrıs’ta ayrı devlet talep ederek, görüşmelerdeki ortak zeminin berhava edildiğini” iddia eden İzcan, “Kıbrıs, Kıbrıslıların ortak vatanıdır” dedi. İzcan, yapılması gerekenin, Kıbrıslı yurtseverlerin BM zeminindeki ortak vatan mücadelesini birlikte vermeleri olduğunu kaydetti.

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