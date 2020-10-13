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İzzet İzcan:ELAM 'ın, Derinya'daki eylemi, faşistlerin dayanışması

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İzzet İzcan:ELAM 'ın, Derinya'daki eylemi, faşistlerin dayanışması
İzzet İzcan:ELAM 'ın, Derinya'daki eylemi, faşistlerin dayanışması

İzzet İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın felakete sürüklenip bugünlere gelmesinin, kendine milliyetçi diyen faşist yeraltı örgütlerinin eseri olduğunu kaydederek, “Irkçı, faşist saldırganlara karşı mücadele etmek, tüm yurtseverlerin görevidir” dedi.

ELAM’ın, Yunanistan’da terör örgütü olarak nitelenip, kapatılan Hrisi Avgi’nin (Altın Şafak) Kıbrıs’taki devamı olduğunu belirten İzzet İzcan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiyadis’e çağrıda bulunarak, ELAM suç örgütünün kapatılmasını talep etti.

Güney Kıbrıs’taki EDON Gençlik Örgütü’ne bağlı yüzlerce gencin, faşist provokasyona karşı düzenlediği Antifaşist kitlesel yürüyüşü selamladıklarını ifade eden İzcan, “Kıbrıs’ta ortak vatanı,  iki taraftaki devrimci yurtsever güçler birlikte kuracaktır” dedi.

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