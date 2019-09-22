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J.Lo’nun filmi Malezya’da ‘müstehcen sahneleri’ nedeniyle sansürlendi

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ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in rol aldığı, striptizcileri konu alan ‘Hustlers’ filmi ‘müstehcen sahneleri’ nedeniyle Malezya’da yasaklandı.
J.Lo’nun filmi Malezya’da ‘müstehcen sahneleri’ nedeniyle sansürlendi

Lopez’in yapımcılarından biri olduğu ve aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer aldığı filme ülkenin denetleme kurulundan onay çıkmadı. Kurul, ‘erotik dans’ ve ‘çıplak görüntü’ içerdiği gerekçesiyle filmin gösterime uygun olmadığına kararlaştırarak sansürledi.

Kanada’da 7 Eylül’de, ABD’de 13 Eylül’de vizyona giren filmin ülkede dağıtımını üstlenen şirket Square Box Pictures haberi sosyal medya üzerinden doğruladı.

Filmde, ‘J. Lo’ olarak da hitap edilen Lopez’in yanı sıra Constance Wu ve Julia Stiles, Lili Reinhart ve Keke Palmer gibi oyuncular rol alıyor.

Malezya’da, bu yıl sansürlenen bir başka film de Britanyalı şarkıcı Elton John’ın hayatını konu olan ‘Rocketman’ olmuştu. Film, eşcinsel sahneler içerdiği için sansürlenmişti.

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