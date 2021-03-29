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"Jack Straw'un Kıbrıs ile ilgili açıklamaları sadece kendini bağlar"

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Straw, 2015’ten beri aktif politikadan uzak bulunuyor.
"Jack Straw'un Kıbrıs ile ilgili açıklamaları sadece kendini bağlar"

Britanya’da İşçi Partisi siyasetçileri, Blair hükümetinin (2001-2006) Dışişleri Bakanı Jack Straw’un günler önce bir Kıbrıs Türk etkinliğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunuyla ilgili iki devletli bir çözümü destekleyeceği ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazdan Kıbrıs Rum tarafını sorumlu tuttuğu yolundaki açıklamalarını reddettiler.

Kıbrıs Haber Ajansına KHA’ya açıklamada bulunan, Kuzey Londra İşçi Partisi milletvekili Pambos Charalambous şunları söyledi: “Jack Straw İşçi Partisi adına konuşmuyor, ayrıca parti üyesi de değildir ve uzun yıllardır siyaset belirlemesinde söz hakkına sahip değildir”.

“Uzun yıllardır İşçi Partisinin pozisyonu iki toplumlu, iki bölgeli federasyon yönündedir, bunu destekliyor ve Keir Starmer liderliğinde bu pozisyon aynı olmaya devam ediyor ve biz de bu yönde çalışıyoruz”.
İşçi Partisi Barış ve Silahsızlanma Gölge Bakanı Fabian Hamilton da KHA’ya yaptığı açıklamalarda partinin Kıbrıs politikasını bir kez daha teyit etti.


Hamilton’un sözcüsü yaptığı açıklamada “İşçiler, Kıbrıs adası çözümü için, iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyorlar. Nisan ayında düzenlenecek olan beş artı bir gayrı resmi konferans ışığında, Kıbrıs halkının çıkarına olacak ve uluslararası istikrarı sağlayacak kalıcı bir çözümü başarmak amacıyla her iki toplumla da sıkı işbirliği yapıyoruz” dedi.
 Straw'un yorumlarına tepki gösteren Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, eski siyasetçinin Türkiye ile yakın bağlarına ve Türk devleti tarafından onurlandırıldığına dikkat çekerek "açıklamaları, tamamen kınanacak" ancak "şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.
 Karaolis: “açıktır ki Türkiye veya Kıbrıs ile ilgili söylediği hiçbir şey tarafsız bir gözlemci açısından değildir. Neyse ki bugün kendisi dışında kimseyi temsil etmiyor ”dedi

Straw, 2015’ten beri aktif politikadan uzak bulunuyor.

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