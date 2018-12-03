Jackie Chan oğluna uyguladığı şiddeti, sarhoşluklarını ve ihanetlerini anlattı

Tüm dünyada sevimliliğiyle gönülleri fetheden Çinli yıldız, korkunç bir baba olduğunu ve kadınlara kötü davrandığını itiraf etti.

Uzakdoğu'dan tüm dünyaya mal olan ilk yıldız olan Jackie Chan, 64 yaşında yayımladığı anı kitabında gerçek yüzünü sevenleriyle paylaştı.

Daily Mail gazetesinin anı kitabından yaptığı alıntılara göre, Jackie Chan, zamanında alkolü fazla kaçırdığını, birçok hayat kadınıyla birlikte olduğunu ve hatta bir keresinde kendi oğluna şiddet uyguladığını itiraf etti.

'PARALARI NASIL SAÇIP DAĞITTIM?'

Sıklıkla alkollüyken araç kullandığını, bir keresinde aynı gün içinde iki pahalı otomobiliyle kaza yaptığını okurlarıyla paylaşan Chan, şunları söyledi:

"Fakir bir yaşamdan sonra para sana güven duygusu veriyor. Etrafımda çok insan olmasını severdim, masaya her zaman büyük bir arkadaş grubuyla otururdum. On yıl önce bir yılda arkadaşlarıma verdiğim ziyafetlere 2 milyon dolar harcardım. Saat, otomobil, el işlemeli deri montlar, kasa kasa pahalı şaraplar gibi abartılı hediyeler alırdım."

Hong Kong doğumlu aktör, ilk sevgilisine son derece kötü davrandığını, evine dönerken kız arkadaşının onu beklediğini anladığında onunla zaman geçirmemek için sırtını dönüp gittiğini anlattı.

'BENİMLE PARAM İÇİN BİRLİKTE' TAKINTISI

İlk eşi Joan Lin'in kendisiyle sadece parası için birlikte olduğu gibi paranoyak düşüncelere kapılarak ondan paralarını nasıl sakladığını aktaran Chan, bir keresinde eşiyle kavga ederken kızgınlıkla küçük oğlu Jaycee'yi tutup odanın diğer ucuna kadar fırlattığını, daha sonraysa eşini 1990 Miss Asya Güzellik Yarışmasının birincisi Elaine Ng Yi-Lei ile aldattığını itiraf etti.

'SADECE GÖREVLERİMİ YERİNE GETİRDİM'

"İyi bir baba ya da iyi bir eş olmadım, fakat oğluma ve annesine karşı görevimi yerine getiriyordum" diyen Chan, tüm kötü davranışlarının olgunlaşmamışlığının ve özgüven eksikliğinin sonucu olduğunu dile getirdi.