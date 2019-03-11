  • BIST 102.272
  • Altın 227,182
  • Dolar 5,4465
  • Euro 6,1221
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Jaguar hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan kadına saldırdı (Video)

» »
ABD’nin Arizona eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan bir kadın, jaguarın saldırısına uğradı.
Jaguar hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan kadına saldırdı (Video)

Arizona’daki 'Vahşi Yaşam Dünyası' hayvanat bahçesinde adı açıklanmayan bir kadın, jaguarın bulunduğu alanda selfie çekmeye çalışırken hayvanın saldırısına uğradı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan kadının saldırı sonrası görüntüsü Adam Wilkerson tarafından kayda alındı.

 

Saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan kadın jaguarın bulunduğu kafesi çevreleyen tel örgülerin önünde fotoğraf çekmeye çalışıyordu.

Saldırıya uğrayan kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılırken hayvanat bahçesi yönetimi olayla ilgili sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, olayın bir insan hatasından dolayı meydana geldiğini belirtilerek hayvanın hayatına son verilmeyeceğini söyledi.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'ABD, Suriye üzerinde gizlice saldırı drone'ları kullanıyor'08 Mart 2019 Cuma 14:10
  • İki süpersonik uçaktan yayılan şok dalgaları görüntülendi08 Mart 2019 Cuma 14:05
  • Çin: Venezuela'nın içişlerine karışmayın08 Mart 2019 Cuma 11:50
  • Türk kökenli televizyoncudan Trump’a bir milyon dolarlık meydan okuma (video)08 Mart 2019 Cuma 10:41
  • Ses gelen mezarı kazan polis, gömülen kişinin yaşadığını gördü (video)08 Mart 2019 Cuma 09:49
  • Bolsonaro nefret ettiği karnavalları karalamak için müstehcen video paylaştı: Brezilya karıştı (Video)07 Mart 2019 Perşembe 14:31
  • Gülen'in sağ kolu, Trump'ın özel sarayında07 Mart 2019 Perşembe 14:18
  • ABD’li senatör orduda görevliyken tecavüze uğradığını açıkladı07 Mart 2019 Perşembe 12:19
  • Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatinden ABD'li Kongre üyesi Omar'a destek07 Mart 2019 Perşembe 12:05
  • Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı06 Mart 2019 Çarşamba 21:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti