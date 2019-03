Jaguar hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan kadına saldırdı (Video)

Arizona’daki 'Vahşi Yaşam Dünyası' hayvanat bahçesinde adı açıklanmayan bir kadın, jaguarın bulunduğu alanda selfie çekmeye çalışırken hayvanın saldırısına uğradı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan kadının saldırı sonrası görüntüsü Adam Wilkerson tarafından kayda alındı.

Saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan kadın jaguarın bulunduğu kafesi çevreleyen tel örgülerin önünde fotoğraf çekmeye çalışıyordu.

Saldırıya uğrayan kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılırken hayvanat bahçesi yönetimi olayla ilgili sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, olayın bir insan hatasından dolayı meydana geldiğini belirtilerek hayvanın hayatına son verilmeyeceğini söyledi.

A woman suffered serious injuries after being attacked by a jaguar while attempting to take a selfie at an Arizona zoo.



The zoo says the woman crossed a barrier in an attempt to get the photo. https://t.co/kCYxnjEEc1 pic.twitter.com/JUVMBemVVT