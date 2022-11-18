Jaguar Land Rover, Meta ve Twitter çalışanlarının peşinde

Jaguar Land Rover (JLR), Meta ve Twitter gibi teknoloji şirketleri tarafından işten çıkarılan çalışanları istihdam etmek istediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, işe alınacak çalışanların yeni nesil elektrikli otomobillerin geliştirilmesinde etkili olmasının amaçlandığı belirtildi.

Hintli Tata Motors Ltd.'nin sahibi olduğu Jaguar Land Rover (JLR), dijital ve mühendislikle ilgili açık pozisyonları doldurmak için Meta Platforms Inc. ve Twitter Inc. gibi teknoloji şirketleri tarafından işten çıkarılan çalışanları istihdam etmek istediğini açıkladı.

Lüks otomobil üreticisi JLR, Cuma günü yaptığı açıklamada İngiltere, ABD, İrlanda, Hindistan, Çin ve Macaristan'da yaklaşık 800 işçiyi işe almak istediğini belirtti.

İşe alımların otonom sürüş, yapay zeka, elektrifikasyon, bulut yazılımı ve veri bilimi ve gibi alanlarda olacağını açıklayan şirket, yeni çalışanların elektrikli otomobillerin geliştirmesinde etkili olmasını istediklerini kaydetti.

Teknoloji sektöründe işten çıkarma furyası

Teknoloji şirketleri, daha yüksek faiz oranları ve düşük tüketici harcamaları sebebiyle son dönemde işe alımları yavaşlatmaya ve personel sayısını azaltmaya başladı.

Meta ve Twitter, teknoloji sektöründe işten çıkarmaları başlatan ilk şirketlerden oldu. Facebook’un çatı kuruluşu Meta, Eylül sonunda yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk ise, şirket bütçesinde büyük kesintiler yapacağını ve çalışanların haftada 40 saat ofisten çalışmasını istediğini açıklamıştı. Alınan bu karar sonrasında şirketteki birçok çalışanın işten ayrıldığı görüldü.