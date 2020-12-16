HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin geçtiğimiz yaz kulislerde konuşulduğunu ifade ederek “Bu hükümet oluşumuna katkı koyanlar, güvenoyu da verecektir” dedi.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına konuk oldu.

Rogers, UBP-DP-YDP hükümetinin güvenoyu alabileceğini düşündüğünü dile getirerek gerekli çalışmaların yapılmış olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yaz, UBP-DP ve YDP azınlık hükümetinin kulislerde konuşulduğunu da ifade eden Jale Refik Rogers, “Bu hükümet oluşumuna katkı koyanlar, güvenoyu da verecektir” sözlerini kullandı.

HP’li 3 vekilin geçtiğimiz günlerde istifa etmesi hakkında da konuşan Rogers, “HP, yeni bir siyaset anlayışı ile yola çıktı. Belli bir duruş sergiledik. Bu arkadaşlarımızın ayrılmasını HP’nin prensiplerine uymamaları şeklinde nitelendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Erken seçiminin ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılar doğrultusunda doğru olacağını düşünmediğini de aktaran HP Genel Sekreteri Rogers, “Zorlama olarak kurulan hükümetinin Ekim ayına kadar gidip gidemeyeceğini göreceğiz… Çekincelerim var bu konuda…” dedi.