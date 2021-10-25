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Jale Refik Rogers: “Burası parti devleti değil hukuk devletidir”

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HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'UBP kurultayını kazanan arkadaşa hükümeti kurma görevini vereceğim' şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Burası parti devleti değil hukuk devletidir” dedi.
Jale Refik Rogers: “Burası parti devleti değil hukuk devletidir”

İşte açıklama;

Yine bir Pazartesi ve yine muhalefeti saatlerce bekleten, ama halkı yakından ilgilendiren gündeme rağmen, kendi arasında birlik olup meclisi bu saate dek açamayan hükümet temsilcileri…

Diğer yanda “tarafsız” olduğunu iddia ederken gerek sözde bağımsız milletvekillerini görüşmeye çağırarak zaman kazanmaya çalışan, gerek UBP kurultayından sonra erken seçim tarihinin belirlenebileceğini açıklayan ve taraf olan bir Cumhurbaşkanı.

Burası parti devleti değil hukuk devletidir. Halk aksini yaratmaya çalışanların karşısında olacaktır. Ne kadar ertelemeye çalışsanız da seçim er ya da geç olacak ve halk cevabını sandıkta verecektir.

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