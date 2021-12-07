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Jale Refik Rogers, trafik kazası geçirdi

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Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers Gönyeli çemberinde trafik kazası geçirdi. 
Jale Refik Rogers, trafik kazası geçirdi

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers Gönyeli çemberinde trafik kazası geçirdi. 

Yaşanan trafik kazasında HP Girne Milletvekili Jale RefikRogers’ın hakimiyetindeki araç yolun dışına çıkarken yaralanan olmadığı öğrenildi.

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