Jale Refik Rogers: Yasalar Toplum Fayda için yapılıyor

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası 1993 yılında yapılmıştı. Burada komitemizden geçen yeni Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yasasıyla ilk kez esnafın tanımı yapıldı. Odaya sadece işletme sahipleri esnafın değil, zanaatkârların da üye olmasının önü açıldı. Odaya üye olan farklı meslek gruplarının Oda çatısı altında birlikler oluşturmasının yolu açılmış oldu. Odanın daha kurumsal çalışmasını sağlayacak bu oluşumlar şu anda kendi kendine yetemeyen birliklerin daha kurumsal bir yapıda çalışabilmesini sağlayacak. Örneğin: Oda altında çalışmalarını yapabilecekler, denetlenebilecekler ve odadan katkı alabilecekler. Her yasa toplum faydası için ele alınmaktadır. Yeni Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yasasıda çok önemli yenilikler vardır.

İlçesel temsiliyeti olan “Oda Meclisi” oluşturulacak…

Ülkemizdeki seçim ve halk oylaması yasasına benzer bir temsiliyet hakkı olması için 50 üyeden oluşacak bir “Oda Meclisinin” kurulmasını önemsedik ve bunu yasaya koyduk. Üye dağılımında her ilçenin temsiliyetinin olması için çalıştık. Bu amaçla seçim ve halk oylaması yasası ile uyumlu ve aynı oranda bir ilçe temsiliyeti yasada yer aldı.

Oda daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya kavuşturulacak…

Odanın daha kurumsal ve şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi açısından yasaya önceki yasada olmayan denetleme kurullarını yerleştirdik. Hem Odanın bir denetleme kurulu olacak, hem de Oda çatısı altında kurulacak her bir birliğin denetleme kurulu olacak. Denetleme kurulu hem odanın hem de birliklerin harcamalarını karara uygun yaptığı, kararlar altında yönetim kurulunun imzası olup olmadığını denetleyecektir.

Yalan Yanlış söylemlerle emeklerimizi görmezden gelmeye çalışıyorlar…

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı olarak kamuoyunu yanıltmak ve verilen emekleri de küçümsercesine yalan, yanlış açıklamaları üzülerek görüyorum dedi. Rogers, “Odaya üye olan farklı meslek gruplarının Oda çatısı altında birlikler oluşturmasının yolu açılıyor. Odanın daha kurumsal çalışmasını sağlayacak bu oluşumlar şu anda kendi kendine yetemeyen birliklerin daha kurumsal bir yapıda çalışabilmesini sağlayacak. Ancak bu kesinlikle bağımsız olarak çalışmak isteyen esnaf ve zanaatkâr birlikleri için bir tehdit olarak görülmemelidir. Bu birlikler kendi gaileleri çerçevesinde çalışmalara devam edebilir, kendi üyelerinin haklarını savunmaya devam edebilirler.

Damla Soyalp’ın gündeme ve meclisteki tartışmalara dair sorularını yanıtlayan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yasası 1993 yılında yapılmış bir yasaydı. Bu tarihten itibaren zaten birliğe üyelik zorunluydu. Bu yeni bir olguymuş gibi konuşmak yanlış ve yanıltıcıdır. Bir de bu yasayla hapislik ceza uygulaması yoktur. Bu da maksatlı ve yanlış bir bilgidir. Ayrıca yasalar kişilere özel yapılmaz. Her yasayı biz toplumsal faydası açısından ele alırız.” Dedi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Mecliste muhalefettin Esnaf Yasası görüşmelerindeki tutumu üzerine çok üzüldüğünü belirtti. Rogers, “komite çalışmalarında muhalefetin de onayladığı maddeler için daha sonradan red oyu vermesi üzücü ve düşündürücüdür. Gerek KTEZO Genel Sekreterliği görevi, gerekse de aidat artışı konusundaki iddialar doğru değildir. Evet, aidat %10 dan %15’e yükselmiş görünüyor fakat gerçekte bu %15’lik payın %5’i Oda’ya üye birliklere gidecek ve %30’luk katkıyı oluşturacaktır. Yani bu oran KTEZO’na daha önce ödenen %10 ile aynı duruma gelmektedir. Bu sayede Oda üyesi birlikler daha organize, daha kurumsal ve güçlü yapılara kavuşturulacaktır. Oda genel sekreterliğine yaş sınırı koymak, maaş ayarlaması gibi talepler vardı. Tabi Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi örneklere de baktığımızda bunların hiçbir örneği yoktur. Burada profesyonel hizmet söz konusudur. Burada yetkili Oda Yönetim Kurulu’dur. Bu konudaki tartışmalar da maalesef kişiler üzerinden gitmektedir. Bu çok hatalı ve yanlıştır. Esas olan toplumsal fayda olmalıdır.

Kamu Reformu ve hükümetin istikbali hakkında da açıklamalarda bulunan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tüm kesimlerin samimi olması ve gelecek nesilleri düşünerek tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesinin gerektiğine vurgu yaptı. “Belki bugün herkes elini taşın altına koyarak belli sıkıntıları göze alacaktır fakat gelecek güzel günler için toplumsal düşünmek çok önemlidir. Kamu Reformu komiteye gelecek ve orada tartışılacaktır. Burada eksik veya değişmesi gereken konular tartışılacaktır. Komiteler en iyiyi bulmak ve toplumsal faydayı yaratmak için çalışır. Yoksa bir yasa daha tartışılmadan bu yanlıştır diyerek spekülasyonlar üzerinden gitmenin bir yararı yoktur. Hükümet konusunun da durmadan gündemde olması hiç kimseye ve özellikle bu zor koşullardan geçtiğimiz dönemde topluma faydası yoktur. Bizlere düşen görev ortak akılla toplumsal fayda için çalışmaktır.