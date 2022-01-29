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James Blunt’tan Spotify’a Tehdit Gibi Tehdit

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James Blunt’tan Spotify’a Tehdit Gibi Tehdit
James Blunt’tan Spotify’a Tehdit Gibi Tehdit

Kimilerine göre popüler müziğin en nefret edilen şarkıcılarından biri olan James Blunt, Spotify’ı Covid-19’la ilgili yanlış bilgi yaymakla suçlanan Joe Rogan’ın podcastini kaldırmazsa ‘yeni müzik çalışmalarını yayınlamakla’ tehdit etti.

Rogan podcastinde birçok kez aşılar ve Covid-19’la ilgili yanlış iddialar yayınlamıştı.

 

 

Bu ay başında bir grup sağlık çalışanı Spotify’ı Rogan’ın programına yer verdiği için kınayan ve dinleyicilerini yanlış bilgilerle ilgili uyarmasını talep eden bir mektup yazmıştı.

Neil Young, Rogan’ı yayınlarında Covid-19’la ilgili yanlış bilgiler yaymakla suçlamış, bu bilgilere inanların ölümüne yol açabileceklerini söyleyerek Spotify’dan bu podcastleri kaldırmasını talep etmişti. “Ya Rogan ya Young. İkisi birden olmaz” diyerek bir ültimatom veren müzisyenin bu resti karşısında Spotify harekete geçerek müzisyenin arşivini platformdan kaldırmaya başlamıştı.

1971 tarihli ‘Blue‘ albümü tüm zamanların en iyilerinden biri kabul edilen müzisyen Joni Mitchell da Young’a destek vererek Spotify’dan şarkılarının kaldırılmasını talep etmişti. Müzisyen “Sorumsuz insanlar yalanlar yayarak insanların canına mal oluyor. Bu meselede Neil Young’ın ve bilim dünyasının yanındayım” demişti.

 

Britanyalı şarkıcı Blunt da tartışmaya esprili bir açıdan yaklaşarak Twitter hesabından “Spotify Joe Rogan’ı acilen kaldırmazsa platformda yeni müzik çalışmalarımı yayınlayacağım” yazdı.

Paylaşımında ayrıca kendisine şöhreti getiren, hayran kazandırdığı kadar ‘nefret edenler kulübü’ kurulmasına da neden olan ‘You are Beautiful’ (Güzelsin) şarkısına gönderme yaparak ‘youwerebeautiful’ (güzeldin) etiketini kullandı.

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