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James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı

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James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı
James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı

James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı.

James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın."  

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