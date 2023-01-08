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James Cameron, Avatar’ın devam filmleri için yeşil ışık yaktı

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Daha önce Avatar'ın devam edebilmesini, ikinci filmin başarısına bağlayan filmin yönetmeni James Cameron, Avatar 2'nin üç film daha çekecek kadar başarılı olduğunu söyleyerek serinin hayranlarına müjdeyi verdi.
James Cameron, Avatar’ın devam filmleri için yeşil ışık yaktı

2009 yılında ilk film vizyona girdiğinde gişede fırtınalar estiren Avatar, bu defa da ikinci filmi Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) ile büyük bir başarı elde etti ve bu hafta “Top Gun: Maverick”i geçerek 1,5 milyar dolarla dünya çapında 2022’nin en büyük gişe hasılatı oldu.

Cameron daha önce “Avatar 3″ün çoktan çekildiğini ve vizyona girmesinin büyük ölçüde garanti edildiğini söylemişti. Ancak serideki dördüncü ve beşinci bölümlerin kaderinin “The Way of Water”ın başarısına bağlı olduğunu ileri sürmüştü.

Elde edilen son gişe başarılarından sonra Cameron, “Diğer devam filmlerini yapmak zorunda kalacağım. Önümüzdeki altı veya yedi yıl içinde ne yapacağımı biliyorum” dedi. Cameron, dördüncü ve beşinci filmleri yöneten başka bir isme açık olacağını da söyledi.

Sonraki üç filmin 2024, 2026 ve 2028’de vizyona girmesi bekleniyor.

Ünlü yönetmen ayrıca filmin senaryosunda daha iyiye gittiğini de şu sözlerle belirtti:

“Size ayrıntıları söyleyemem ama tek söyleyebileceğim The Way of Water için senaryoyu teslim ettiğimde stüdyo bana üç sayfa not verdi. Ve 3’ün senaryosunu teslim ettiğimde bana bir sayfa not verdiler, bu yüzden daha iyiye gidiyorum. 4’ün senaryosunu teslim ettiğimde, filmlerin yaratıcı yöneticisi olan stüdyo yöneticisi bana ‘Vay canına’ yazan bir e-posta yazdı.'”

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